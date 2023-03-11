Politros

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Пользователи Twitter попросили Сунака и Макрона замолчать после заявления Путина о ДСНВ

Пользователи Twitter попросили Сунака и Макрона замолчать после заявления Путина о ДСНВ

Пользователи соцсети Twitter весьма негативно оценили заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия должна вернуться к участию в Договоре о сокращении наступательных вооружений.

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