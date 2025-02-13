360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Что то подозрительно.Вдруг местная молодежь рванула в трактористы.Скорее всего приезжие получили права трактористов и...Почти 400 удостов...
  • Россиянин
    Значит начнутся интенсивные поиски киллера для убийства Зеленского.Политик Филипчук:...
  • Алексей Мельник
    А нельзя уточнить авторов подобного подзаконного акта, чтобы знать в лицо предателейВолодин счел дева...

В РПЦ предупредили, что называть животных человеческими именами недопустимо

В РПЦ предупредили, что называть животных человеческими именами недопустимо

В РПЦ выразили опасения по поводу использования человеческих имен для животных. Настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко в беседе с «Абзацем» объяснил, почему питомцу нужно давать кличку, а не имя человека.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх