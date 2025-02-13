В РПЦ предупредили, что называть животных человеческими именами недопустимо

В РПЦ выразили опасения по поводу использования человеческих имен для животных. Настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко в беседе с «Абзацем» объяснил, почему питомцу нужно давать кличку, а не имя человека.
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