В РПЦ предупредили, что называть животных человеческими именами недопустимо

В РПЦ выразили опасения по поводу использования человеческих имен для животных. Настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко в беседе с «Абзацем» объяснил, почему питомцу нужно давать кличку, а не имя человека.