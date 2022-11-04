В Госдуме заявили, что Зеленский боится встречи с Путиным на G20

Заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что он не поедет на саммит G20, если там будет российский президент, объясняется его страхом личной встречи с Владимиром Путиным, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что он не поедет на саммит G20, если там будет российский президент, объясняется его страхом личной встречи с Владимиром Путиным, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
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