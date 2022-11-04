Аргументы и Факты

48 864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна
    А где зеркальный ответ?Антонов: Госдеп п...
  • Лилия Королева
    А в это время их соотечественники в России идут добровольцами на фронт или собирают гуманитарную помощь, лекарства и ...Кадыров счел лише...
  • Лилия Королева
    Кто-то сбежал из России, не взяв с собой ничего – ни чести, ни достоинства. На границе в Грузию они готовы одолжить з...Кадыров счел лише...

В Госдуме заявили, что Зеленский боится встречи с Путиным на G20

В Госдуме заявили, что Зеленский боится встречи с Путиным на G20

Заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что он не поедет на саммит G20, если там будет российский президент, объясняется его страхом личной встречи с Владимиром Путиным, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх