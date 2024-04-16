В Палате представителей США решили разделить пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню

Предложение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о разделении законопроектов по помощи Украине, Израилю и Тайваню во вторник, 16 апреля, было поддержано главами четырех комитетов законодательного органа, – сообщает служба новостей BBC.
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