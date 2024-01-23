"Киллеры" помогли жертве инсценировать убийство под Ростовом-на-Дону

Pexels/Karolina Grabowska Житель Ростовской области заказал убийство своего знакомого. Однако вместо того, чтобы выполнить заказ, "киллеры" сдались своей жертве и помогли ей инсценировать свое убийство, рассказал источник РЕН ТВ.