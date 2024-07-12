В Сети появилась бесплатная «защита от котика»

У кошек, этих милых и пушистых созданий, есть бесящая многих пользователей привычка. Они обожают укладываться прямо на клавиатуру и мурчать, а некоторые из них перед этим так и норовят пройтись по «клаве», нажимая попутно на все кнопки своими лапами.
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