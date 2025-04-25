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Ивановская область: угроза атаки беспилотника, граждан просят укрыться

Ивановская область: угроза атаки беспилотника, граждан просят укрыться

В Ивановской области объявлена угроза нападения беспилотного летательного аппарата. Министерство чрезвычайных ситуаций России просит жителей сохранять спокойствие и при появлении дрона незамедлительно укрыться в безопасных местах.

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