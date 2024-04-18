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Закон, порядок, государство

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В Иркутской области полицейские поблагодарили мужчину, который помог школьнице, едва не замерзшей на улице

В межмуниципальном отделе МВД России «Усть-Кутский» (пгт. Магистральный) начальник отдела полиции подполковник полиции Алексей Полежаев вручил благодарственное письмо Кривошеину Анатолию Юрьевичу, подписанное начальником МО МВД России «Усть-Кутский» полковником полиции Юрием Кицулом, за неоценимый вклад в поиске пропавшего ребенка.

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