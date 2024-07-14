Дышать ртом и еще 5 ежедневных привычек, которые медленно разрушают наше здоровье

Мы часто недооцениваем вклад ежедневных привычек в наше здоровье. Казалось бы, какие-то мелочи — но вода камень точит, и даже совсем малозначительные на первый взгляд вещи могут очень сильно влиять на наш организм и общее самочувствие.
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