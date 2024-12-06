В рамках акции «Мы – граждане России» полицейские вручили первые паспорта юным жителям Приморского края

Торжественные мероприятия по вручению детям из Владивостока первых паспортов проходят ежемесячно. Одной из особенностей этой достойной традиции является постоянное - на протяжении многих лет - участие в церемонии руководителей Управления по вопросам миграции Управления МВД России по Приморскому краю.