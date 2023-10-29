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62ИНФО | Новости Рязани

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«Вагнер» официально станет подразделением Росгвардии

«Вагнер» официально станет подразделением Росгвардии

«Бойцы ЧВК „Вагнер“ вернутся в зону боевых действий на Украине», — заявили представители. Отмечается, что несмотря на то, что они станут подразделением Росгвардии, сохранится «вся структура, порядок работы, командиры остаются прежними».

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