Матвиенко выступила за признание СБУ террористической структурой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву выступила за признание СБУ террористической структурой.
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