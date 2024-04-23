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Матвиенко выступила за признание СБУ террористической структурой

Матвиенко выступила за признание СБУ террористической структурой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву выступила за признание СБУ террористической структурой.

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Комментарии
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Л
Леонид -
Все болтовня, у Матвиенко есть все возможности для признания не только ВСУ террористической организацией, но и всей Украины террористическим государством, однако ничего в этом направлении не делается. Не выгодно кому то, наверное
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16 час.

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