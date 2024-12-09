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Узнайте, какой размер пенсии назвали сами россияне "приемлемым" для жизни

Узнайте, какой размер пенсии назвали сами россияне "приемлемым" для жизни

Страховщики провели опрос среди россиян и выяснили, какой размер пенсии люди считают приемлемым, сообщает "РИА Новости" По данным ВКС, россияне считают, что достойная пенсия - это хотя бы 110 тысяч рублей.

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