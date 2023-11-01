Хуже провала в Газе. Потеря этой страны разрушит гегемонию США на Ближнем Востоке

Андрей Бедный Чтобы даже через века твари, подобные тебе, как и раньше боялись бы ебальник распахнуть и дрожали по кладовкам при виде любой машины!!!!!

Катерина Говорить с тобой, идиотом, не о чем... А ты попрыгай... может я испугаюсь.😜