Хуже провала в Газе. Потеря этой страны разрушит гегемонию США на Ближнем Востоке

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Андрей Бедный
Чтобы даже через века твари, подобные тебе, как и раньше боялись бы ебальник распахнуть и дрожали по кладовкам при виде любой машины!!!!!
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1 д.
Катерина
Говорить с  тобой,  идиотом,  не  о чем...  А  ты  попрыгай...  может  я испугаюсь.😜
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1 д.
Андрей Бедный
Сдулась тряпка...  Перешла на личные оскорбления за отсутствие фактов? Даже не сомневался. Что тебя пугать-то? Ты и так всю жизнь боишься. Разве только пожалеть, но и то не получается...
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1 д.

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