Полагать, что доминирование Соединённых Штатов на Ближнем Востоке держится исключительно за счёт Израиля, было бы серьёзным упрощением.
Хуже провала в Газе. Потеря этой страны разрушит гегемонию США на Ближнем Востоке
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Бедный
Чтобы даже через века твари, подобные тебе, как и раньше боялись бы ебальник распахнуть и дрожали по кладовкам при виде любой машины!!!!!
Ответить
1 д.
Катерина
Говорить с тобой, идиотом, не о чем... А ты попрыгай... может я испугаюсь.😜
Ответить
1 д.
Андрей Бедный
Сдулась тряпка... Перешла на личные оскорбления за отсутствие фактов? Даже не сомневался. Что тебя пугать-то? Ты и так всю жизнь боишься. Разве только пожалеть, но и то не получается...
Ответить
1 д.
Свежие комментарии