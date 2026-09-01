Краснов рассказал студентам, как стать профессиональным юристом

РИА Новости/Алексей Никольский Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов рассказал студентам Российского университета правосудия, как стать профессиональным юристом.
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