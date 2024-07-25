В соснах Вельского района обнаружили жука-вредителя

Владельцу лесоматериалов предложили провести дезинфекцию или полностью уничтожить партию продукции.В Вельском районе специалист Североморского межрегионального управления Россельхознадзора проводил государственную услугу по выдаче карантинного сертификата.
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