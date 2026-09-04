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Чернышов предложил автоматизировать подбор бюджетных мест для незачисленных

Чернышов предложил автоматизировать подбор бюджетных мест для незачисленных

Заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил внедрить на базе сервиса «Поступление в вуз онлайн» механизм автоматического подбора вакантных бюджетных мест для абитуриентов, не зачисленных на бюджет по итогам основного этапа приемной кампании.

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