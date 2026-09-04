Чернышов предложил автоматизировать подбор бюджетных мест для незачисленных

Заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил внедрить на базе сервиса «Поступление в вуз онлайн» механизм автоматического подбора вакантных бюджетных мест для абитуриентов, не зачисленных на бюджет по итогам основного этапа приемной кампании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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