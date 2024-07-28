Делегация Индии прибыла в Петербург на День ВМФ

Индийский корабль «Табар» участвует в параде В Петербург прибыла делегация из Индии во главе с заместителем начальника штаба ВМС вице-адмиралом Таруном Собти, сообщается в Телеграм-канале комитета по внешним связям.
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