Дагестанца обнаружили раненым на территории рынка "Апраксин двор". Наряд полиции Центрального района съехался к месту происшествия днем 8 октября после заявления о конфликте с применением ножа.
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Дагестанца обнаружили раненым на территории рынка "Апраксин двор". Наряд полиции Центрального района съехался к месту происшествия днем 8 октября после заявления о конфликте с применением ножа.