🛠 Четыре детских сада отремонтируют в Крыму до конца года Председатель Госсовета РК Владимир Константинов отметил, что три детсада уже открыты — в селе Петровка Красногвардейского района, посёлке Ленино Ленинского района и селе Морское под Судаком.
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