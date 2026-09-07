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test mazurok

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🛠 Четыре детских сада отремонтируют в Крыму до конца года

🛠 Четыре детских сада отремонтируют в Крыму до конца года Председатель Госсовета РК Владимир Константинов отметил, что три детсада уже открыты — в селе Петровка Красногвардейского района, посёлке Ленино Ленинского района и селе Морское под Судаком.

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