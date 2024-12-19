Депутат Кошелев: мошенники перед Новым годом рассылают приглашения на концерты

Аферисты предлагают перейти по специальной ссылке, чтобы оставить заявку Мошенники перед Новым годом стали массово рассылать сообщения с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты или большие мероприятия, в том числе на Кремлевскую елку, сообщил РИА Новости депутат Государственной думы Владимир Кошелев (ЛДПР).