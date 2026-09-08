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Россиянам подсказали, как уберечь собаку от цистита при заморозках

Россиянам подсказали, как уберечь собаку от цистита при заморозках

Эксперт Михаил Шеляков в беседе с Life.ru рассказал, что первые заморозки могут быть для собак опаснее сильного сухого мороза, и показатели температуры около нуля в сочетании с моросью, туманом и ветром переносится животными тяжелее, а риск воспалительных заболеваний повышается.

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