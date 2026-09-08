Россиянам подсказали, как уберечь собаку от цистита при заморозках

Эксперт Михаил Шеляков в беседе с Life.ru рассказал, что первые заморозки могут быть для собак опаснее сильного сухого мороза, и показатели температуры около нуля в сочетании с моросью, туманом и ветром переносится животными тяжелее, а риск воспалительных заболеваний повышается.