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15 детей из Сирии приехали учиться в ивановский Интердом на три месяца

15 детей из Сирии приехали учиться в ивановский Интердом на три месяца

Школьников ждут изучение русского языка с нуля и большая культурная программа.Группа сирийских школьников прибыла в международную школу «Интердом» имени Стасовой для участия в краткосрочной образовательной программе.

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