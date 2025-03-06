В Киеве назвали Зеленского нацистским карликом

КИЕВ, 6 марта, ФедералПресс. Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский требует гарантии безопасности от международных партнеров для реализации своих социальных «экспериментов» в стране.
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