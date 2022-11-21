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Задавака и богач: названы причины, из-за которых турки недолюбливают Бурака Озчивита

Задавака и богач: названы причины, из-за которых турки недолюбливают Бурака Озчивита

Бурак Озчивит – популярнейший турецкий актёр с многомиллионной армией поклонников. Красивый, умный, успешный и талантливый артист навсегда покорил сердца российской публики.

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