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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Star Citizen описывает прогресс в строительстве баз, крафте и обновлениях миссий ...

Star Citizen описывает прогресс в строительстве баз, крафте и обновлениях миссий ...

Star Citizen описывает прогресс в строительстве баз, крафте и обновлениях миссий в февральском отчетеРазработчики Star Citizen собрали еще один ежемесячный отчет о прогрессе, чтобы рассказать о шагах разработки, сделанных за прошлый месяц, и это означает, что у нас есть возможность выделить некоторые из наиболее интересных моментов.

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