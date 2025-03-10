Star Citizen описывает прогресс в строительстве баз, крафте и обновлениях миссий в февральском отчетеРазработчики Star Citizen собрали еще один ежемесячный отчет о прогрессе, чтобы рассказать о шагах разработки, сделанных за прошлый месяц, и это означает, что у нас есть возможность выделить некоторые из наиболее интересных моментов.