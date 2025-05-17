Религиовед Фоминых объяснила, почему святая Пелагея защищает девушек и невинных

На днях православные вспомнят страстотерпицу Пелагию Тарсийскую, пострадавшую за веру в III веке. На Руси ее считали покровительницей молодых девушек и невинно осужденных, поэтому в народной традиции за праздником закрепилось название Пелагеи Заступницы.