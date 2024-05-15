Латыши получили восемь шайб от немцев, Швейцария выиграла четвертый матч подряд! Обзор ЧМХ-2024

На чемпионате мира по хоккею в Чехии прошли очередные матчи группового этапа. Не успели болельщики сборной Латвии порадоваться удачному старту их сборной на ЧМХ-2024 – 7 набранных очков после трех матчей, как очередная игра повергла их в шок.
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