Газета.ру

7 399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Володя
    ИЛИ НАШИ ДАРМОЕДЫ В ЭТИХ МЕЖ.ОРГАНИЗАЦИЯХ- ИМ ЖЕ НА ВЫХОД.Кудрин указал на ...
  • Владимир
    Почему эти враги, Греф, Кудрин, Мордашов и прочие ещё что-то вещаютКудрин указал на ...
  • natalia pankova
    Да уж...цирк уже колёса смазывает,чтобы свалить,А клоуны похоже--вместе покурили или понюхали..😆😆Джонсон: перегово...

В Минпросвещения рассказали, как будет проходить поднятие флага в детских лагерях

В Минпросвещения рассказали, как будет проходить поднятие флага в детских лагерях

Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало презентацию о проведении детской летней оздоровительной кампании в 2022 году, в которой утверждается, что церемония поднятия флага в детских лагерях РФ будет состоять из нескольких этапов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх