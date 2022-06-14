В Минпросвещения рассказали, как будет проходить поднятие флага в детских лагерях

Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало презентацию о проведении детской летней оздоровительной кампании в 2022 году, в которой утверждается, что церемония поднятия флага в детских лагерях РФ будет состоять из нескольких этапов.
Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало презентацию о проведении детской летней оздоровительной кампании в 2022 году, в которой утверждается, что церемония поднятия флага в детских лагерях РФ будет состоять из нескольких этапов.
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