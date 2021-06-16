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Украинский тупик

Украинский тупик

На самом деле если говорить о практической стороне вопроса, то ничем таким особенным украинской ГТС в частности и незалежности украинской территории в целом завершение строительства российско-европейского газопровода «Северный поток — 2», в ….

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