Украинский тупик

На самом деле если говорить о практической стороне вопроса, то ничем таким особенным украинской ГТС в частности и незалежности украинской территории в целом завершение строительства российско-европейского газопровода «Северный поток — 2», в ….
На самом деле если говорить о практической стороне вопроса, то ничем таким особенным украинской ГТС в частности и незалежности украинской территории в целом завершение строительства российско-европейского газопровода «Северный поток — 2», в ….
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