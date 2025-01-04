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Царьград

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Крымский мост: причины временного закрытия движения автотранспорта сегодня

Крымский мост: причины временного закрытия движения автотранспорта сегодня

Автотранспортное движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Оперативные службы просят водителей соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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