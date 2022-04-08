Бойцам очень нужна наша помощь!

Друзья, бойцам на передовой очень нужна наша с вами помощь! К нам обратились подразделения Внутренних войск, батальоны территориальной обороны, которые обороняют все границы ДНР, которым мы вместе с вами помогаем в течение всей войны на Донбассе.
Друзья, бойцам на передовой очень нужна наша с вами помощь! К нам обратились подразделения Внутренних войск, батальоны территориальной обороны, которые обороняют все границы ДНР, которым мы вместе с вами помогаем в течение всей войны на Донбассе.
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