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Бойцам очень нужна наша помощь!

Бойцам очень нужна наша помощь!

Друзья, бойцам на передовой очень нужна наша с вами помощь! К нам обратились подразделения Внутренних войск, батальоны территориальной обороны, которые обороняют все границы ДНР, которым мы вместе с вами помогаем в течение всей войны на Донбассе.

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