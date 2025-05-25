Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 021 подписчик

Навредят работе автомобиля: эксперт Серебряков рассказал о пагубных привычках водителей

Навредят работе автомобиля: эксперт Серебряков рассказал о пагубных привычках водителей

Названы распространенные привычки водителей, которые "убивают" автомобиль раньше времени.Состояние автомобиля зависит не только от пробега и характера его эксплуатации, но и от привычек владельца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх