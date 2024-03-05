Поставщик из Санкт-Петербурга “кинул” смоленского заказчика

Организация предоставляла услуги по уборке территорий В областное надзорное ведомство поступило обращение Отделения Фонда пенсионного и социального страхования о включении сведений об ООО «РОСТ» в реестр недобросовестных поставщиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии