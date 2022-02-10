СМИ: Власти США не могут договориться по санкциям против России

Республиканцы считают, что ограничения должны быть введены в качестве «превентивной меры»В Конгрессе США не могут вовремя договориться о санкциях против России на случай «вторжения» страны на Украину, сообщило американское агентство Bloomberg.
Республиканцы считают, что ограничения должны быть введены в качестве «превентивной меры»В Конгрессе США не могут вовремя договориться о санкциях против России на случай «вторжения» страны на Украину, сообщило американское агентство Bloomberg.
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