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СМИ: Власти США не могут договориться по санкциям против России

СМИ: Власти США не могут договориться по санкциям против России

Республиканцы считают, что ограничения должны быть введены в качестве «превентивной меры»В Конгрессе США не могут вовремя договориться о санкциях против России на случай «вторжения» страны на Украину, сообщило американское агентство Bloomberg.

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