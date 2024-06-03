Северная Корея отправила в Южную Корею 15 тонн мусора на воздушных шарах

Северная Корея прекращает отправку наполненных мусором воздушных шаров в Южную Корею. Заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Кан Ир заявил, что страна «временно прекратит выбрасывать мусор через границу».
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