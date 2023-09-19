Во Львове проведут проверку после попытки силой задержать мужчину в военкомате

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение военкомата Львовской области, там проведут служебную проверку после распространения в интернете видео с попытками сотрудников военкомата силой задержать мужчину на улице и усадить его в микроавтобус.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение военкомата Львовской области, там проведут служебную проверку после распространения в интернете видео с попытками сотрудников военкомата силой задержать мужчину на улице и усадить его в микроавтобус.
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