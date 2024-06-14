Мы гордо называем наш язык русским, а иностранцы завистливо говорят: «Какой же он сложный!»

Ведь только в русском языке: - передохнЁт страна от жары или передОхнет, зависит всего от двух точек; - есть слово «превысокомногорассмотрительствующий», состоящее из 35 букв; - боязнь длинных слов именуют гиппопотомонстросескипедалофобией; - кардинально изменить смысл может всего одна запятая («С Новым годом Змеи!»); - муж козы — козёл, но муж осы — не осёл; - самка дятла почему-то называется не «тётел»; - в ответ на «ложить» можно получить удар словарём, ведь правильно «класть»; - за слово «крайний» в очереди могут попросить на выход; - самый понятливый зверь — это ёж; - жареной или жаренной будет картошка зависит от момента добавления грибов; - можно говорить «ничтоже сумняшеся», не понимая, что это значит; - есть глазированный сырок и глазурованная плитка, но первое съедобно, а второе — нет; - у тутового шелкопряда есть братья: тамошний, здесявый и евонный; - чепуху на постном масле действительно можно употреблять в пищу; - «грибы в лесу пошли» и «грибник пошёл в лес» — взаимосвязанные события; - одевают Надежду и надевают одежду, и не дай Бог перепутать; - «поросёнок Боря пойдёт на шашлыки» и «дядя Коля пойдёт на шашлыки» — предложения с совершенно разными судьбами; - и мама, и море могут волноваться, и неизвестно, что опаснее; - репу чешут не потому, что у овоща что-то зачесалось; - невозможно сделать роспись в паспорте, поскольку он - не стена; - жареный петух — лучший мотиватор деятельности; - есть слова «приуменьшить» и «преуменьшить», но никто не знает, чем они отличаются; - первые ставят укол, а вторые хотят им за это поставить клизму; - можно реветь белугой, несмотря на то, что это - рыба; - есть наречие «под мышкой», хотя никто не верит, что оно пишется именно так.