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Царьград

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Губернатор сообщил о трёх пострадавших в результате атаки БПЛА

Губернатор сообщил о трёх пострадавших в результате атаки БПЛА

В Курске число пострадавших от падения обломков беспилотника достигло трёх: среди них восьмилетняя девочка с лёгкими травмами и 61-летний мужчина с открытым переломом ноги.

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