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Русская весна

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Дроны спецназа поддерживают наступление в Часов Яре (ВИДЕО)

Дроны спецназа поддерживают наступление в Часов Яре (ВИДЕО)

Дроны спецназа поддерживают наступление российских сил в Часов Яре (ДНР). Операторы БПЛА 58-го отдельного батальона спецназначения сбрасывают боеприпасы с квадрокоптеров, срывая ротации украинских боевиков и уничтожая бронированную технику и автомобили ВСУ.

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