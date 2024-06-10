Дроны спецназа поддерживают наступление в Часов Яре (ВИДЕО)

Дроны спецназа поддерживают наступление российских сил в Часов Яре (ДНР). Операторы БПЛА 58-го отдельного батальона спецназначения сбрасывают боеприпасы с квадрокоптеров, срывая ротации украинских боевиков и уничтожая бронированную технику и автомобили ВСУ.
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