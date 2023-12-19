Reuters: европейские дипломаты испытывают сильный страх, что Трамп прекратит помощь Украине

Информационное агентство Reuters сообщило, что дипломаты некоторых европейских стран опасаются, что экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства может прекратить оказывать помощь Украине и отказаться от обязательств Вашингтона по защите союзников по НАТО.
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