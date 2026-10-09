В Польше задержали 10 подростков с оружием после случаев нападения на школы

Польская полиция утром 9 октября задержала по всей стране 10 подростков с оружием после того, как на две школы были совершено нападение 7 и 8 октября.
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