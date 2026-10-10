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Тульские новости

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200 тысяч жителей Тульской области привились от гриппа

200 тысяч жителей Тульской области привились от гриппа

Губернатор Тульской области рассказал, где жители региона могут бесплатно сделать прививку от гриппа.

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