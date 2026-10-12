Tera IT и HiveTrace объявляют партнёрство для защиты корпоративных AI-систем

Компании Tera IT Distribotor и российский разработчик HiveTrace заключили партнёрское соглашение, направленное на продвижение решений безопасности искусственного интеллекта (ИИ) на российском рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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