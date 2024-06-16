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Вести Севастополь

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Международный Детский центр «Артек» отмечает сегодня День рождения

Сегодня Международный детский центр «Артек» отмечает свой день рождения. 99 лет назад, 16 июня 1925 года, на берегу Чёрного моря, в уютной и живописной бухте, в посёлке Гурзуф, появился лагерь-санаторий Общества Красного Креста РСФСР.

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