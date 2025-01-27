Иностранные банки отказываются проводить судебные платежи российских лиц

Россияне и представители отечественного бизнеса сталкиваются с трудностями при разрешении споров в международных арбитражах из-за чрезмерного комплаенса зарубежных банков, пишут “Ведомости” со ссылкой на юристов.
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