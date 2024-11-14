Steak Lovers
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Steak Lovers

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Зимняя свекла по-кремлевски: вкусна настолько, что подавать просят каждый день

Зимняя свекла по-кремлевски: вкусна настолько, что подавать просят каждый день

Почти все свекольные салаты отличаются простотой вкуса, но этот рецепт исключение из правил. Кулинары прозвали его «свеклой по-кремлевски»: в отличие от похожих салатов, ингредиенты к нему томятся на сковороде.

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Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
И получится у вас зажарка для борща обнаковенная, ну только с имбирем😂
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18 час.
ТТ
Татьяна Татьяна
Голь на выдумки хитра.....
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13 час.

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