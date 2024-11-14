Зимняя свекла по-кремлевски: вкусна настолько, что подавать просят каждый день

Почти все свекольные салаты отличаются простотой вкуса, но этот рецепт исключение из правил. Кулинары прозвали его «свеклой по-кремлевски»: в отличие от похожих салатов, ингредиенты к нему томятся на сковороде.
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