Более тысячи правок: как пересчитали бюджет РФ на ближайшие два года

На поддержку жителей Курской области правительство выделило на этой неделе дополнительно 19 миллиардов рублей: на компенсацию за потерянное имущество, на помощь с арендой жилья, но большая часть суммы — 14 миллиардов рублей — на покупку и строительство нового жилья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии