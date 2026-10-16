Герасимов доложил о взятии Доброполья. Сражение за город было одним из самых тяжелых за последнее время и в результате действий российской армии привело к тому, что перед сухопутными войсками открывается окно возможностей сразу на три направления: выход в тыл группировке ВСУ в Краматорске, выход на Харьков и путь на Павлоград и Днепропетровск.
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