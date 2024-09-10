Ночная атака БПЛА по российским регионам: сбито больше сотни беспилотников

Наибольшее количество дронов было уничтожено над Брянской областью – 72. Еще 20 беспилотников были сбиты над Подмосковьем, 14 – над Курской областью, 13 – над Тульской, 8 – над Белгородской, 7 – над Калужской, 5 – над Воронежской, 4 – над Липецкой, и один – над Орловской областью.